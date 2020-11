“Pedro è un giocatore “vecchio”. La Fiorentina vede in lui un calciatore che funziona per il calcio brasiliano, nient’altro”

Il giornalista sportivo inglese Tim Vickery ha commentato la notizia del possibile ritorno in Italia di Pedro, dopo la sua esperienza al Flamengo. Queste le sue parole a una televisione brasiliana: “La Fiorentina sta vedendo che il ragazzo è adatto al calcio brasiliano, non molto altro. In un calcio come quello italiano con le linee di gioco molto alte non c’è spazio per un centravanti “vecchio” come lui, che sa finalizzare bene ma è molto lento. In Italia devi attaccare lo spazio, cosa che a lui non ho mai visto fare”.

