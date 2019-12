Pedro e una situazione paradossale da cui dipende la strategia per il mercato in attacco della Fiorentina

Che storia strana quella di Pedro. Sia chiaro, di fallimenti purtroppo ne abbiamo visti tanti ma il suo, casomai venisse ceduto a Gennaio, sarebbe senz’altro il più incredibile. Semplicemente perché non lo abbiamo mai visto in campo, e di conseguenza fare una valutazione è praticamente impossibile. A quanto pare però l’ha fatta la società, d’accordo con Montella nel decidere che Pedro non è un giocatore adatto, o forse non ancora pronto, per la Serie A. Vendere il brasiliano a Gennaio però vorrebbe dire anche non contare sull’opinione di Iachini, che difficilmente potrà farsi un’idea chiara in poche settimane. Le offerte piovono dal Brasile ma anche dall’Europa, e la Fiorentina sta valutando il da farsi. Perché se da una parte sarebbe una sorta di ammissione di fallimento, dall’altra la cessione di Pedro potrebbe essere un’occasione da cogliere al volo, se davvero l’ambiente non ha fiducia in lui. Allo stesso tempo, vorrebbe dire buttarsi con ferocia sul mercato, con l’obbligo di prendere un attaccante vero, consacrato, che segni un bel po’ di gol. Anche perché altrimenti saremmo da capo. Cutrone? Piatek? Forse più il primo, o forse un nome a sorpresa. Per dirlo con certezza è ancora un po’ presto, ma su una cosa possiamo stare tranquilli. Pradè ha capito che la Fiorentina in attacco ha dei seri problemi, e stavolta davvero farà di tutto per rimediare. Ma la chiave che sblocca la catena si chiama Pedro, dipende tutto da lui. Il tempo, come spesso accade, ci darà la risposta.