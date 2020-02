Pedro fa causa alla sua ex società: i dettagli

Pedro, ex attaccante della Fiorentina, ha deciso di fare causa al Fluminense, la squadra in cui ha militato prima di approdare a Firenze. Passate poche settimane dal suo ritorno in Brasile, il giocatore del Flamengo ha intentato una causa per poco più di due milioni di dollari alla Flu. Il giocatore, come riportato dai media sudamericani, ha lamentato il mancato pagamento di alcuni benefit compensi previsti nel suo contratto. Tra cui anche il risarcimento per l’infortunio al ginocchio del 2018: il processo si terrà a Rio de Janeiro. Da aggiungere che questa causa non ha niente a che fare con la Fiorentina.