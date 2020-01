Pedro: “Flamengo una grande opportunità, l’aspettativa è alta” VIDEO

Pedro, ormai ex attaccante della Fiorentina, è arrivato in Brasile e nelle prossime ore firmerà con il Flamengo. L’attaccante ha parlato ai media presenti appena atterrato all’aeroporto di Rio de Janeiro. Queste le sue parole, riportate da un giornalista di LANCE!: “L’emozione è tanta, ci sono grandi possibilità che mi trasferisca al Flamengo. Non ho ancora firmato perché mancano alcuni dettagli, tra cui le visite mediche, ma l’aspettativa è molto alta. Sono felice e motivato per questa stagione: giocare per il Flamengo è una grande opportunità”.

Pedro: “Emoção muito grande, expectativa enorme de assinar com o Flamengo. Ainda não tem nada assinado, faltam alguns detalhes (+).” #lanceFLA pic.twitter.com/CIUnozqumc — Matheus Dantas (@matheusdantasfr) 17 gennaio 2020