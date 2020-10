Pedro, le condizioni per l’obbigo di riscatto con il Flamengo non si sono verificate. Adesso…

Cutrone, Vlahovic, Kouamé e… Pedro. Sì, perché il brasiliano, in prestito al Flamengo, ha segnato giovedì notte una doppietta, la seconda stagionale, contro lo Sport Recife. Il totale recita 11 gol in 21 presenze, bottino niente male. La Fiorentina lo segue con attenzione, non solo per via dei bonus legati alle sue presenze e reti in Brasile, ma anche per via della possibilità di riprenderselo: se il Flamengo dovesse venderlo ad un’altra società, basterebbe che la Fiorentina pareggiasse l’offerta per riportarlo in riva all’Arno. Per La Nazione, niente da fare per il Flamengo, le condizioni per l’obbligo di riscatto non si sono verificate. Anche se, al momento, il ritorno in viola di Pedro non è nei piani della Fiorentina.

