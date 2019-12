Pedro rinuncia alla nazionale, si allena e aspetta…Iachini

Pedro aspetta una nuova chance dalla Fiorentina. Come confermano gli allenamenti che ha sostenuto nei giorni di vacanza, rinunciando alla chiamata della Nazionale Olimpica e restando in città per migliorare la propria forma. Per lui – si legge sul Corriere Fiorentino – in Brasile ci sono le lusinghe del Flamengo, il Gremio, il Palmeiras e il Fluminense, mentre in Europa di Sporting Braga e Besiktas. Ora la scelta spetta a mister Iachini.