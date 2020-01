Pedro se ne va, sì ma dove? Atteso il procuratore a Firenze per definire la cessione definitiva

Manca solo l’ufficialità sull’addio di Pedro alla Fiorentina. A dimostrarlo è la mancata convocazione dell’attaccante contro la SPAL e il lavoro differenziato che ha svolto nelle ultime sedute di allenamento. Dalla maglia viola a quella… Ancora permane l’incertezza sulla prossima squadra di Pedro, conteso in Sudamerica da Gremio e Flamengo (l’attaccante preferirebbe quest’ultima destinazione). Quel che è certo è comunque il suo ritorno in Brasile. Il suo agente intanto è atteso nelle prossime ore a Firenze per definire i dettagli della cessione. Lo si legge sulle pagine del Corriere dello Sport – Stadio.