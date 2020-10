Pedro segna a raffica. I tifosi del Flamengo: “Ma è nostro? 12 milioni di euro da pagare sono un regalo che ci ha fatto la Fiorentina”

Continua a segnare e lo fa a raffica, Pedro Guilherme Abreu dos Santos (più semplicemente Pedro) con la maglia del Flamengo addosso. Il giocatore che la Fiorentina ha prestato al club rossonero ha realizzato due reti, che sono state decisive per la vittoria ottenuta nella Serie A brasiliana contro il Goias (2-1). La seconda tra l’altro al 96′, praticamente oltre l’ultimo tuffo.

Le prestazioni e i gol realizzati dal centravanti, da un lato fanno contenti i tifosi del Flamengo, da un altro lato li preoccupano. “Ma è nostro?”, “Perché non abbiamo ancora pagato il riscatto”. E ancora: “12 milioni di euro per il suo cartellino sono un regalo che ci ha fatto la Fiorentina“. Guardando i social, e in particolare Twitter, le reazioni si sprecano.

Una situazione confusa che dovrà trovare presto una sua risoluzione, anche se i viola si sentono tranquilli. Pradè ha sempre detto in merito che c’è obbligo di riscatto e che la Fiorentina può anche esercitare il controriscatto se vuol riportare in Italia l’attaccante. Linea diversa rispetto a quella dei dirigenti brasiliani che parlano ancora di diritto di riscatto e possibilità di allungare il prestito.