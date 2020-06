Pedro sogna un’avventura in Italia e scarta il Qatar: il pressing della Roma che però ha altre questioni da risolvere e la Fiorentina…

Il futuro di Pedro, o Pedrito come lo chiamavano a Barcellona, potrebbe essere davvero in Italia: come riportato da Calciomercato.it infatti, l’esterno classe ’87 infatti sogna un’avventura in Italia per concludere la carriera e ha già scartato proposte da “pensionamento dorato” in Qatar. La Roma è in pressing ormai da tempo, vista la disponibilità dello spagnolo a parametro zero e probabilmente ancora in vantaggio nella corsa. La Fiorentina studia il da farsi e resta alla finestra, soprattutto in caso di cessione di Chiesa: la Roma per altro ha diverse questioni da risolvere in uscita, il che potrebbe rallentare la chiusura dell’affare. Per questo Pradè aspetta alla finestra, con la possibilità però di ingolosire Pedro con prospettive interessanti.

