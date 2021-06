Pedullà: “Accordo totale Fiorentina-Oliveira per l’ingaggio. Ecco le cifre”

Il calciomercato deve ancora entrare nel vivo, ma la Fiorentina sembra già pronta a mettere a segno colpi importanti in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce il giornalista Alfredo Pedullà tramite il proprio account Twitter, il club gigliato nelle ultime ore, avrebbe fatto ulteriori passi avanti per Oliveira: “Accordo totale sull’ingaggio del portoghese, 3,2-3,3 a stagione più bonus. Lui ha scelto (non da oggi)”.