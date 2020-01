Pedullà: “Amrabat? Il Napoli vuole chiudere, la Fiorentina sa di essere in svantaggio. Pradè si è defilato per Juan Jesus”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per dare gli ultimi aggiornamenti sulla Fiorentina. Queste le sue parole: “Pradè voleva sistemare la situazione in attacco nelle prime settimane, per poi concentrarsi sul resto nell’ultima settimana. Se ne andranno Saponara e Ranieri: il fatto che Bonifazi non abbia ancora accettato la Spal mi lascia qualche perplessità. Duncan? Sarà la settimana giusta per capire la verità, sia sul giocatore del Sassuolo che sul Mister X di cui si parla. Juan Jesus? La Roma non vuole regalarlo e Pradè si è defilato. La Fiorentina vuole programmare e il brasiliano non rientra in questo perfetto, al contrario di Duncan e Bonifazi che sarebbero perfetti. Amrabat? Il Napoli vuole chiudere nelle prossime 48 ore, ma finché non arriva la firma non ci sono certezze. La Fiorentina lo segue, ma è consapevole che al momento gli azzurri sono in vantaggio”.