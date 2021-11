Pedullà: “Barone deve imparare a comportarsi con civiltà e a non insultare chi lavora. Mercato? Confermo Ikoné mentre per Berardi…”

Ospite a Teletruria, il giornalista, esperto di mercato, Alfredo Pedullà parla del mercato che aspetterà a gennaio la società viola: “Penso che la Fiorentina la farà l’operazione, al netto della vicenda Vlahovic, serve un esterno destro, il nome di Ikonè è validissimo e confermato. E c’è questa suggestione di Berardi che è valida da agosto scorso e sulla lista di Italiano, lui ha avuto una promessa dal Sassuolo che lo libererà in caso di offerta congrua: si parla però almeno di 23-24 milioni di euro.

Io credo che intanto la Fiorentina andrà a puntare lì sull’esterno destro, Callejon ha speso tanti km nella sua carriera ma ha dato poche risposte. Su Vlahovic per gennaio darei un 80% di probabilità di permanenza”.

Il giornalista torna poi sull’irritazione di Joe Barone relativa alla notizia sull’interesse del fondo Pif:

“Io ho detto una cosa normale e sono andato a sbattere su un dirigente che non è stato molto civile nella risposta. Non ho grande considerazione di lui come dirigente, se altri avessero speso i soldi che ha speso lui in due anni, con quei risultati, sarebbero andati a casa. Barone deve dimostrare intanto di essere un dirigente ma più che altro deve imparare a comportarsi con civiltà. Deve smettere di offendere le persone. Io ho parlato di manifestazione di interesse, non di incontri o volontà di cedere.

E’ intollerabile che un dirigente che non conosce il calcio italiano, perché fino a 3 anni fa non c’era, ma anche se lo conoscesse, è intollerabile che vada in sala stampa a insultare i giornalisti per una notizia data in punta di piedi e dopo accurate verifiche. Lui deve fare la cortesia di non insultare nessuno e mi auguro che l’Ussi vada fino in fondo perché è inaccettabile. Voi siete nella culla della lingua italiana e nella culla bisogna saperci stare, se Barone preferisce stare nei bar di Caracas è nel posto sbagliato”.