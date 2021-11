Pedullà: “Berardi ha detto sì alla Fiorentina da agosto, ma il Sassuolo non farà sconti”

Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Domenico Berardi come rinforzo per la Fiorentina nel mercato di gennaio (LEGGI QUI). Della trattative ne ha parlato anche l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter.

Di seguito le sue parole: “Per la cronaca: Berardi ha detto sì alla Fiorentina da agosto, come ampiamente certificato, non da ieri o da tre giorni. Ora bisogna trovare le chiavi con il Sassuolo che non farà sconti”.

Ecco il tweet di Pedullà: