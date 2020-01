Pedullà: “Bonifazi buon profilo, ma non prendiamolo per un fenomeno. Uno tra Ranieri e Sottil andrà a giocare, mentre se venisse Cutrone… cosa succederebbe a Vlahovic?”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno Toscana nel consueto appuntamento con il mercato della Fiorentina: “Non bisogna sprecare tempo, e la Fiorentina non vuole certo ridursi agli ultimi giorni di mercato. Bonifazi? E’ un buon difensore, anche se un po’ da ricostruire. Di certo non è il fenomeno che lo si sta facendo sembrare, ma i viola hanno la necessità di prendere un difensore centrale a tutti i costi. Ranieri? E’ nella stessa situazione di Sottil, e secondo me uno dei due andrà a giocare. Stessa cosa con Saponara, che probabilmente andrà al Lecce. Attaccante? La Fiorentina ci penserà, ma prima bisogna risolvere l’equivoco Vlahovic, che tra l’altro ha grande mercato anche adesso. Nel senso che, se arriverà un attaccante, il serbo si rimetterà altri cinque mesi in panchina? Non avrebbe senso, quindi è una valutazione da fare prima. Di certo se venisse Cutrone, dopo aver fatto la panchina in Inghilterra non la farebbe di certo anche a Firenze“.