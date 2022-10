Pedullà: “Cabral ha deluso ma perché Italiano lo punisce così? Hanno disegnato un mercato per lui, con diversi investimenti”

Sulla situazione di Cabral si è espresso anche Alfredo Pedullà sul proprio sito, dopo i pochi minuti residuali concessigli da Italiano nel finale di gara con gli Hearts:

“Cabral non ha fin qui rispettato le attese. Arrivato lo scorso gennaio come erede di Vlahovic per 15 milioni, il suo rendimento non ha soddisfatto Commisso e i suoi collaboratori, sotto questo punto di vista non ci sono dubbi. È possibile che la sua avventura a Firenze finisca prima del tempo, vedremo gli sviluppi. Ma riteniamo anche che la scelta di Italiano di “regalargli” tre minuti contro gli Hearts, giovedì scorso in Conference League, non abbia un senso. Tre minuti sul 5-1 sembrano un messaggio a Cabral come se fosse lui uno dei principali responsabili del pessimo avvio di stagione della Fiorentina. Come se fosse lui l’allenatore, come se avessero disegnato per lui un mercato che ha comportato diversi investimenti. Avrebbe avuto un senso se Italiano gli avesse regalato mezz’ora, ma tre minuti no: è un passaggio a vuoto, inutile e umiliante per un attaccante che è comunque costato un bel gruzzoletto”