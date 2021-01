Pedullà: “De Zerbi piace molto alla Fiorentina e con anche Petrachi a Firenze, il cerchio si potrebbe chiudere”

Il giornalista e esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato del possibile futuro di Roberto De Zerbi, il quale contratto con il Sassuolo è in scadenza. Queste le sue parole: “Ora l’allenatore è concentratissimo sulla stagione in neroverde, ma il suo futuro è tutto da scrivere. Piace a tre-quattro squadre estere e anche alla Fiorentina, che sta cercando di uscire da una situazione complicata con Prandelli. L’arrivo di De Zerbi a Firenze potrebbe concretizzarsi a maggior ragione se in viola arrivasse Petrachi come DS. Fu lui infatti a volerlo fortemente a Roma qualche anno fa, ma invano. Alla fine in giallorosso arrivò Fonseca”.

