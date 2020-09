Il noto giornalista Alfredo Pedullà, sul proprio sito, ha voluto precisare la situazione tra la Fiorentina e Samuele Ricci: “Pole Fiorentina per Ricci, centrocampista classe 2001 e di gran talento dell’Empoli. Una notizia vecchia, non certo di queste ore, anzi rilanciata in questa ore. Ma era il 10 agosto quando vi avevamo raccontato i concreti passi in avanti dei viola e i tentativi naufragati del Napoli“.

Si parla ancora di Ricci e di una storia particolare che lo vedrebbe presto in Viola”