Pedullà: “Forte scatto della Fiorentina per Parisi dell’Empoli, la società viola vuole bloccarlo per il futuro”

Secondo quanto riportato dal giornalista e esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Fiorentina sarebbe in forte pressing sul terzino dell’Empoli Fabiano Parisi. La società viola starebbe provando un tentativo per il presente, ma soprattutto c’è la volontà di bloccarlo per il futuro.

Il terzino sinistro era già stato seguito dal club gigliato in passato, ma il prolungamento di contratto fino al 2025 arrivato a inizio mese con il club azzurro aveva spento le speranze delle pretendenti per lui. Nell’affare Zurkowski la Fiorentina avrebbe aggiunto un conguaglio pur di trovare la quadra per Parisi, ma non ci sono accordi. La società viola, come scrive il giornalista, continuerà a seguire il giocatore: se non accadesse qualcosa nelle ultime ore di mercato, l’idea sarebbe quella di prenderlo a gennaio oppure di bloccarlo per la prossima estate.

