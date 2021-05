Pedullà: “Gattuso ha ricevuto garanzie da Commisso, come la conferma di Vlahovic. Poi un portiere e un terzino, ma…”

Nella sua rubrica per il sito Gazzetta.it l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha scritto riguardo al futuro di Gennaro Gattuso e il suo possibile approdo sulla panchina della Fiorentina. Queste le sue parole: “A Gattuso rimangono due partite a Napoli e un quarto posto che vuole conquistare, poi volerà a Firenze. I contatti vanno avanti da novembre 2019 e ora finalmente si apprestano ad abbracciarlo. Gattuso ha chiesto garanzie a Commisso e le ha avute, a partire dalla conferma di Vlahovic. Poi servirà un portiere come Ospina e un terzino alla Hysaj, ma per i dettagli ci sarà tempo”.