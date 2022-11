Pedullà: “Gonzalez deve dimostrare di non essere a Firenze a svernare. La Fiorentina non è molto contenta di lui”

Il giornalista Alfredo Pedullà, a Italia 7, ha parlato così della situazione relativa all’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez: “Mi auguro che Gonzalez si dia una mossa e che non sia stato a Firenze per svernare, l’avete giustamente celebrato come il miglior investimento della gestione Commisso, ma per adesso non lo sta dimostrando”.

Poi ha proseguito: “La Fiorentina non è molto contenta, adesso Gonzalez dovrà dimostrare di essere all’altezza di quell’investimento altrimenti può succedere di tutto. A gennaio però è difficile pensare che ci siano tanti soldi in giro: di Vlahovic alla Juve ce n’è stato uno solo”.