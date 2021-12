Pedullà: “Il Lille deve cedere per forza Ikoné alla Fiorentina. Borja Mayoral ha detto sì ai viola, considera al capolinea l’esperienza a Roma”

Novità di mercato per la Fiorentina. Di un paio di operazioni dei viola, scrive sul proprio sito il giornalista Alfredo Pedullà.

Si inizia con Jonathan Ikoné: “L’affare è destinato ad andare in porto. Tutto questo malgrado le comprensibili frenate del numero uno del Lille, normale che il club francese voglia avere qualche bonus più ricco oppure una percentuale leggermente superiore su eventuale futura rivenduta. La base sarà sui 15 milioni più un minimo bonus più l’eventuale percentuale, il Lille non ha via d’uscita: se rinviasse l’operazione a giugno, incasserebbe meno visto che l’esterno offensivo ha un contratto in scadenza nel 2023″.

Un altro arrivo in attacco: “La Fiorentina dovrebbe prendere un attaccante, la situazione su Borja Mayoral (profilo gradito) oggi è questa: il diretto interessato ha detto sì perché considera al capolinea la sua esperienza con la Roma“.