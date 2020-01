Pedullà: “Il Sassuolo è entrato nell’ottica di accontentare Duncan, ma c’è anche il Milan. Le ultime su Pedro”

Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno Toscana per dare gli ultimi aggiornamenti sul mercato della Fiorentina: “Cutrone era la situazione più facile da definire. Pedro? Il Flamengo è in vantaggio sulla concorrenza e lo stesso attaccante vuole andare lì. Duncan? Da ieri sera su di lui c’è anche il Milan. Se dovesse partire Kessié, i rossoneri potrebbero puntare su di lui. Il Sassuolo è entrato nell’ottica di accontentare il giocatore, che in questa stagione sta avendo poco spazio. Di solito i neroverdi non vendono a gennaio, ma in questa sessione potrebbero fare un’eccezione”.