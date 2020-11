Pedullà: “In estate era tutto fatto tra Napoli e Fiorentina per Milik. A gennaio per il polacco la scelta migliore è Firenze, vi spiego perchè”

A SportItalia, il giornalista Alfredo Pedullà è tornato a parlare del possibile affare Milik-Fiorentina: “Era tutto fatto in estate tra Napoli e Fiorentina per il passaggio in viola di Milik ma il centravanti polacco ha rifiutato un contratto di 4 milioni netti a stagione. A gennaio secondo me la scelta migliore sarebbe proprio quella di andare alla Fiorentina dato che giocherebbe titolare mentre in tutte le altre possibilità, dall’Inter al Tottenham, sarebbe una riserva”.

0 0 vote Article Rating