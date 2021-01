Pedullà: “Ingaggiare Callejon e Bonaventura senza un ritorno tecnico è un salto nel buio che non può essere cancellato da una notte trionfale. Il progetto Commisso va avanti a piede lento”

Un mercato, quello della Fiorentina, che ancora stenta a decollare. Con un occhio alle sessione precedenti, il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato così le ultime trattative viola: “Tutelare Vlahovic va bene, giusto non prendere un attaccante che possa fargli ombra e mettere in discussione la titolarità. Ingaggiare Callejon e Bonaventura senza un ritorno tecnico, anzi giocano sempre meno, è l’ennesimo salto nel buio che non può essere cancellato da una trionfale notte in casa della Juve. Il progetto Commisso sta andando avanti a piede lento e con un bel mucchio di difficoltà”.

