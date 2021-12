Pedullà: “La Fiorentina deve decidere che fare con Vlahovic per dare certezze a Italiano, non si può navigare a vista”

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà commenta così sul suo sito ufficiale la questione relativa all’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic sul mercato dopo l’ennesimo gol segnato quest’oggi contro il Bologna: “Sarebbe il caso di tirare le somme adesso in modo da dare certezze a Italiano.

Poi aggiunge: “Questo semplicemente perché un allenatore non può navigare a vista, ha necessità di sapere su chi contare oppure no. Ma non all’ultimo minuto e noi crediamo che la Fiorentina tirerà le somme molto presto”.