Pedullà: “La Fiorentina deve stare attenta a non mandare in rovina un’altra sessione. Milenkovic e Pezzella andranno via e col serbo i viola…”

Il giornalista Alfredo Pedullà tramite un editoriale su Gazzetta.it ha parlato così anche del mercato viola: “La Fiorentina deve stare attenta a non mandare in rovina un’altra sessione perché poi non ci sarebbe da meravigliarsi se le cose peggiorassero. E andrebbero messi a posto i contratti di Milenkovic e Pezzella, tutt’altro che lunghi, ma la sensazione è che entrambi abbiano deciso di andar via. Se Milenkovic dovesse partire a luglio, il club ci ricaverebbe poco”.

