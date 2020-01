Pedullà: “La Fiorentina è alla sua prima vera sessione di mercato e ne servono almeno quattro per uscire dal buio. Poi Commisso farà il suo…”

Calma apparente quella del mercato della Fiorentina e Alfredo Pedullà a Radio Bruno ha parlato così di ciò che potrà accadere, soprattutto a livello di proprietà: “Il fine settimana difficilmente porta novità, Ceccherini è bloccato, Duncan rimane difficile e sta uscendo fuori anche qualcos’altro a livello europeo. Bonifazi non ha ancora accettato del tutto la Spal. Da lunedì si rientrerà nel vivo. Cutrone non è un giocatorino, non è il caso di definire così un attaccante di 22 anni, che ha già questa esperienza tra Italia e Premier. Non paragoniamo poi il mercato dell’Inter con quello della Fiorentina. Ci vogliono quattro sessioni di mercato per vedere la luce; siamo alla seconda, e la prima è stata fatta cinque minuti dopo il closing. Bisogna avere pazienza, non mettere fretta, perché Commisso farà il suo mercato quando ne avrà le possibilità, quindi a partire da quest’anno”.