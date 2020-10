Pedullà: “La Fiorentina è pronta a calare il tris di acquisti. Stamani ultimo tentativo per Milik”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha aggiornato attraverso il suo profilo Twitter su quelli che saranno i prossimi movimenti di mercato della Fiorentina dopo l’importante cessione di Chiesa alla Juventus. C’è stato il via libera per l’arrivo di Callejon,che diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina. Gli altri due acquisti saranno Martinez Quarta dal River Plate e Barreca dal Monaco. In mattinata la Fiorentina farà l’ultimo tentativo per Milik.

