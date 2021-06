Pedullà: “La Fiorentina ha Sergio Oliveira in pugno. Pronta l’offerta di 20 milioni più bonus per Guedes, prima scelta per gli esterni offensivi”

L’obiettivo numero uno del mercato della Fiorentina è ormai chiaro, e prende il nome di Sergio Oliveira. A confermare la decisone del club di Commisso sul centrocampista del Porto ci pensa il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, che attraverso il suo profilo twitter scrive che la Fiorentina ha Sergio Oliveira in pugno.

L’altro obiettivo per la squadra di Gattuso è invece Guedes del Valencia. La prima scelta per quanto riguarda gli esterni offensivi ricade proprio sul giocatore portoghese. Sempre secondo la fonte citata, per lui il club viola avrebbe pronta un’offerta di 20 milioni di euro più bonus.

