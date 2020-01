Pedullà: “La Fiorentina non pensava di avere problemi così grandi e ora fare affari diventa difficile. Montella ha fatto dei danni che la metà bastava”

Di mercato viola c’è ancora poco o niente di definito ma a Radio Bruno, l’esperto Alfredo Pedullà parla così delle difficoltà viola: “Chi si è mosso per tempo sta già portando a termine le operazioni, chi invece si è mosso negli ultimi giorni deve per forza aspettare. Questa è una cosa che deve far riflettere, non sono emersi altri nomi in ottica Fiorentina ma se devi parlare con Wolverhampton, Torino e Sassuolo non diventa un discorso semplice e immediato. Penso che sia molto importante capire dal campo quali siano le necessità di Iachini e cosa potrà dare in più alla squadra, per poi aggredire maggiormente il mercato dalla prossima settimana. Anche altre squadre, vedi Inter o Napoli, hanno i soldi per acquistare Vidal e Lobotka ma devono aspettare, per la realtà viola rischia di diventare uno sfinimento difficile da digerire. Ora ci sono dei problemi che ad agosto la Fiorentina non pensava di avere, su Pedro ad esempio, o anche nella gestione di Chiesa, da cui è arrivato forse il 10-15% del potenziale. Se avessero immaginato problemi così grandi in estate avrebbero approcciato molto diversamente il mercato. Diciamo la verità, Montella ha fatto dei danni che già la metà sarebbe bastata, eppure mi pare uno degli allenatori maggiormente baciati dallo stellone del calcio. E la Fiorentina se li sta portando questi danni. Mi ha imbarazzato molto a Cagliari”.