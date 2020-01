Pedullà: “La Fiorentina non può aspettare che il Sassuolo faccia il prezzo di Duncan a fine gennaio. Cutrone? Meglio lui di un 32enne”

A Radio Bruno il punto sul mercato della Fiorentina lo fa Alfredo Pedullà: “Mi risulta un’operazione per reparto ma ci sta che a metà gennaio le cose possano cambiare. Sappiamo che per ogni reparto è stato scannerizzato più di un profilo, in difesa ad esempio si parla molto più di Bonifazi che di Kanneman mentre a centrocampo la pista Duncan per ora è impraticabile. Non si può aspettare però che le altre società facciano il prezzo al 20 gennaio, il Sassuolo per tradizione non ha mai venduto a gennaio ma l’eccezione potrebbe farla proprio per Duncan, che non è contento ad ora. Aspettare fine gennaio però è molto rischioso e sarebbe opportuno andare su un’alternativa. Cutrone troppo giovane? Ha fatto male in Inghilterra perché non c’erano condizioni facili per lui. Preferirei però sempre un giovane ad un 32enne su cui investire per sei mesi. Bisogna capire però prima dove andrà Pedro, che ha una fila infinita di estimatori, rimasti alla conoscenza della sua penultima esperienza, non quella viola”.