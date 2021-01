Pedullà: “La Fiorentina tre mesi fa aveva offerto 25 milioni per Milik. Oggi il Napoli si accontenta della metà, perchè…”

Sul sito della Gazzetta dello Sport l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha dato aggiornamenti importanti sul futuro di Milik, ormai ex obiettivo della Fiorentina. Queste le sue parole: “Tra il 4 e il 5 ottobre la Fiorentina aveva proposto 25 milioni per l’acquisto dell’attaccante polacco, che però disse no al contratto da quattro milioni a stagione. Ora il Napoli ha ridimensionato la richiesta e si accontenta di 10-12 milioni, sapendo che tra un mese incasserà zero euro dalla sua cessione. Il Marsiglia ha fatto un’offerta da 10 milioni più bonus e lo stesso Milik sarebbe disposto alla cessione in Francia”.

