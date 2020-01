Pedullà: “La valutazione di Duncan può scendere. Ecco quanto chiede il Torino per Bonifazi”

Il giornalista Alfredo Pedullà a Radio Bruno Toscana ha parlato del mercato viola: “Duncan? La Fiorentina ha messo i fari sul giocatore del Sassuolo e la valutazione può scendere anche se ancora non ci sono stati contatti decisivi con l’agente. In difesa per Bonifazi si continua a monitorare il Torino: i granata chiedono 15 milioni e secondo me sarebbe un buon investimento, una sua possibile partenza è legata al futuro di Djidji”.