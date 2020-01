Pedullà: “L’operazione Cutrone andrà in porto, ma la Fiorentina sta aspettando di cedere Pedro. Col Gremio c’è una intesa di base…”

Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto su Radio Bruno Toscana parlando della partita di ieri: “La partita di ieri ce l’hanno sulla coscienza Pezzella ed anche Dragowski che non possono commettere errori così in serie A. Da un difensore esperto come il nazionale argentino non mi aspetto che si faccia scippare palla da Santander in quel modo. Il portiere deve essere più regolare di quanto lo sia stato il polacco che alterna grandi parate ad errori pesanti come quello di ieri”

E sull’attacco: “Cutrone è in pole da quarantotto ore, ha dato le sue garanzie e il suo assenso completo. L’operazione dovrebbe andare in porto, anche se la Fiorentina sta aspettando di cedere Pedro. Prenderlo con l’obbligo di riscatto per convincerlo a muoversi, non prospettargli il rischio di tornare a Wolverhampton a luglio. Per Pedro il Gremio ha un’intesa di base con la Fiorentina per una cifra sopra i 10 mln, a titolo definitivo”.