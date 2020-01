Pedullà: “Mandragora costa almeno 35 milioni, gli altri nomi accostati alla Fiorentina sono inventati. Duncan? Questione che andrà per le lunghe”

Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno Toscana per il consueto appuntamento con il mercato della Fiorentina: “Chi doveva fare in fretta lo ha fatto, come ad esempio il Napoli o la stessa Fiorentina con Cutrone. L’attaccante era la priorità, per il resto i dirigenti viola si sono presi tempo. Mandragora? Ha una valutazione di almeno 35 milione. Ma a parte lui, sono stati fatti tantissimi nomi completamente inventati, come ad esempio quello di Caprari. E’ più probabile che arrivi un colpo a sorpresa piuttosto. Duncan? Il Sassuolo si deve salvare e quindi lo dovrebbe rimpiazzare, per cui non aspettiamoci che la situazione si risolva velocemente. De Paul? Lo dovevi prendere l’estate scorsa. Suso? Lui vuole andare via, ma probabilmente tornerà in Spagna. Certo per la Fiorentina sarebbe un affare, e penso che il Milan scenderebbe anche a compromesso sul prezzo. Ma probabilmente per i viola ad oggi l’esterno offensivo non è la priorità”.