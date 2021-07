Pedullà: “Messias piace a Italiano, ma la Fiorentina deve prima cedere. Il Torino può chiudere nelle prossime ore”

Nelle prossime ore ci potrebbe essere l’incontro decisivo tra Torino e Crotone per Junior Messias. L’attaccante brasiliano c’è anche la Fiorentina, che però sembra aver mollato la presa negli ultimi giorni. Nonostante il giocatore piaccia molto a Italiano, la società viola prima di acquistare deve fare il punto sulle cessioni e su un organico al momento troppo ampio. I granata possono sfruttare l’occasione per chiudere per Messias per una cifra intorno agli 8-9 milioni. A riportarlo è Alfredo Pedullà sul suo sito.