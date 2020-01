Pedullà: “Per il centrocampista la Fiorentina cercherà all’estero. Ranieri e Saponara ad un passo dalla cessione”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista e esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, facendo il punto su quelle che sono le trattative della Fiorentina. Queste le sue parole: “Per quanto riguarda il centrocampista in Italia Pradè sta seguendo Duncan ma per ora la trattativa non sta avendo sviluppi, probabile che si vada a cercare all’estero. Per quanto riguarda Amrabat la Fiorentina sta attendendo le mosse di Verona e Napoli, perché i partenopei hanno l’accordo con l’Hellas e ora la palla passa all’entourage del giocatore. Per quanto riguarda le cessioni le prime dovrebbero essere Ranieri all’Ascoli e Saponara al Lecce”.