Pedullà: “Pisacane e Cassata opzioni concrete, ma non prime scelte. Per i colpi da trenta milioni bisogna aspettare gli ultimi giorni di mercato”

Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno Toscana per il consueto appuntamento con il mercato della Fiorentina: “Corvino di nuovo nel calcio? Non lo so, ci dovrebbero essere le giuste condizioni per fare un rientro in grande stile. Viola? Pisacane non è la prima scelta, ma può essere un’opzione concreta così come Cassata. Per il resto direi che dobbiamo aspettare che passi la partita con il Genoa. Non mi esprimo in merito alle operazioni da trenta milioni, perché per quelle ci vuole tempo. Centrocampo e difesa? Secondo me arriveranno giocatori dall’estero, magari dal Sud America, il che ti permetterebbe di liberare Ranieri o Ceccherini, oppure entrambi”.