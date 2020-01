Pedullà: “Pradè bluffa sul mercato viola. Se Sottil non gioca, cosa lo tieni a fare in squadra?”

Il giornalista Alfredo Pedullà a Radio Bruno ha fatto il punto sul mercato viola: “Pradè bluffa quando dice che la Fiorentina potrebbe rimanere anche così. La Fiorentina cercherà di arrivare agli ultimi giorni per strappare condizioni di cartellino migliori. Sottil lo darei via in prestito. Se non gioca, cosa lo tieni a fare in squadra? Non ha senso fargli giocare una manciata di minuti da qua a fine stagione. Su Politano può inserirsi il Napoli anche se il calciatore vorrebbe andare a Roma“.