Pedullà ribadisce: “Non ho mai parlato di trattativa o di un incontro tra PIF e Fiorentina, ma di forte manifestazione d’interesse. La notizia non destabilizza nulla. Scuote di più l’ambiente dire che Vlahovic non rinnova”

Dopo l’indiscrezione lanciata nella giornata di ieri da Alfredo Pedullà, il giornalista è tornato a parlare a Lady Radio a proposito dell’interesse dello sceicco Mohamed Bin Salman nei confronti della Fiorentina: “Non ho mai parlato di trattativa o di un incontro, ma di forte manifestazione d’interesse e la confermo. Il fondo arabo, dopo aver acquistato le quote del Newcastle, vorrebbe concentrare nuovi investimenti in una società di Serie A. Dopo i no di Milan e Inter, il PIF ha espresso apprezzamento per il brand, per la piazza e quanto fatto a Firenze negli ultimi anni. Lo svolgimento, se ci sarà, è nelle prossime settimane. Commisso ora è fuori, al suo rientro potrà dire qualcosa. Io però la notizia l’ho verificata e il dovere di raccontare questo gradimento, certificato. La notizia non destabilizza nulla, se entro in una gioielleria e vedo un orologio da 50mila euro magari mi piace ma c’è un altro che mi dice che non lo vende perché è suo”.

Connessione con Renzi?: “Non riesco a fare certi collegamenti. Questa cosa l’ho tenuta e verificata per 48 ore, prima di darla. Paradossalmente è più destabilizzante dire che Vlahovic non rinnova, anche se capisco Commisso. Ad oggi è più probabile che lasci Firenze a giugno. Mi meraviglierei molto di vedere altre operazioni verso la Juventus, oggi mi indirizzerei più verso la Premier. Il nome di un club è quello del Tottenham, Conte ha già espresso il suo parere favorevole”.

Borja Mayoral alla Fiorentina: “Lo vedrei molto bene in viola. Mi sorprende che la Roma abbia speso 20 milioni per Shomurodov e sacrificare Borja Mayoral dato che arrivava pure Abraham. Lo spagnolo si immaginava di fare il titolare, non di certo la terza scelta. Mourinho l’ha sfiduciato”.

Infine su Burdisso e sul suo operato, Pedullà ha concluso: “Ha un certo attivismo, è stato il gancio fondamentale per prendere Nico Gonzalez e si è buttato sulla preda Alvarez. Io al posto suo non avrei dichiarato le cose su Quarta e Gonzalez pubblicamente: il tifoso medio della Fiorentina già di problemi ne ha vissuti troppi”.