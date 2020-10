Pedullà: “Sarri-Fiorentina? Dipende dalla Juventus, ecco perchè. Ma se si dovesse arrivare a dicembre la situazione…”

A Sportitalia, il giornalista Alfredo Pedullà ha trattato anche la questione allenatore per quanto riguarda la Fiorentina: “La situazione di Sarri alla Fiorentina dipende dalla rescissione con la Juventus che in questo momento non è vicina; in questo momento quindi ogni discorso viene posticipato a quando sarà libero dal contratto con i bianconeri. Se si dovesse arrivare a dicembre allora in quel caso la situazione cambia perché sarebbe tutto più difficile. A quel punto dipenderebbe da tanti fattori la vicenda come la classifica”.

