Pedullà: “Se l’offerta arrivava il 28 dicembre forse l’Udinese avrebbe lasciato De Paul. Ranieri? L’Ascoli non aspetterà tutta la vita la Fiorentina”

Il consueto aggiornamento sul mercato della Fiorentina da parte di Alfredo Pedullà che a Radio Bruno parla così: “Per De Paul e Mandragora ci hanno provato in tanti nelle ultime ore, non solo la Fiorentina, trovando delle belle opposizioni. Su Mandragora poi c’è l’ombra della Juve, passa tutto attraverso di loro e in ogni caso per entrambi parliamo di operazioni da 20 o 30 milioni, da chiudere entro il 31 gennaio: mi sembra un po’ difficoltoso. De Paul vorrebbe andare all’Inter e loro lo prenderebbero subito ma l’Udinese difficilmente lo farà andare a gennaio, prima o poi comunque lo accontenteranno. Se qualcuno si fosse presentato concretamente magari il 28 dicembre, forse l’avrebbero accontentato anche ora. Amrabat? Il Verona è tranquillo perché non ha fretta e prosegue sulla sua valutazione di 20 milioni di euro, ha l’accordo totale con il Napoli, e non è poco, mentre si continua a cercare quello con l’agente. Qui la Fiorentina può ancora inserirsi con un colpo di coda. Ranieri? Lui ha scelto, l’Ascoli aspetta ma non aspetterà per tutta la vita. La Fiorentina sta facendo questo balletto del difensore, legittimamente, ma se non si sblocca entro lunedì la cosa può tornare in discussione”.