Pedullà: “Se Lukaku accettasse il Chelsea, il primo nome per sostituirlo sarebbe Zapata, poi Vlahovic, che per la Fiorentina è incedibile”

Come vi abbiamo raccontato nel pomeriggio, il Chelsea punta forte su Romelu Lukaku. L’attaccante belga è il top player dell’Inter targata Simone Inzaghi, ma il club milanese sta vivendo un momento di profonda crisi economica, come dimostra la cessione ‘forzata’ di Hakimi al PSG. Per questo motivo l’offerta di 100 milioni più l’ex Fiorentina Marcos Alonso potrebbe far vacillare sia il club milanese che il calciatore. In caso di cessione del gigante belga, sul taccuino di Marotta sono due i nomi dei possibili sostituti, tra cui l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic.

Il giornalista Alfredo Pedullà, attraverso il suo profilo Twitter, ribadisce il punto sulla trattativa ancora in fase embrionale, sottolineando però come il numero 9 viola sia considerato incedibile dalla Fiorentina e dal presidente Rocco Commisso. Di seguito il tweet di Pedullà.

L’#Inter non sta pensando a piano B, ma se #Lukaku accettasse il #Chelsea (roba da verificare) il primo nome sarebbe #Zapata, poi #Vlahovic (per la #Fiorentina incedibile)

