Pedullà: “Va avanti anche la trattativa per Guedes, prima scelta per l’attacco della Fiorentina. Proposto Maksimovic”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha aggiornato sul suo profilo Twitter la situazione delle trattative i casa Fiorentina. Quella più avanzata è sicuramente quella per Sergio Oliveira, ma procede anche quella per Guedes, che è la prima scelta per l’attacco viola. Al club gigliato è stato offerto anche Maksimovic (che si svincolerà dal Napoli a fine mese) in caso di addio di Milenkovic.