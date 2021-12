Pedullà: “Voleranno dieci milioni di euro di commissioni per il cartellino di Vlahovic”

Che Dusan Vlahovic sia uno dei giocatori del momento è fuori discussioni. Le sue reti a raffica siglate con la maglia della Fiorentina lo hanno messo in evidenza e sono molti i club che lo ricercano.

Su di lui scrive il giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito personale: “A gennaio la situazione è complicata, possibile che si vada a un rinvio a giugno: la Juve vorrebbe ma Commisso no, le inglesi spingono (Tottenham in testa, anche il Liverpool potrebbe entrare in scena), una spagnola resiste (l’Atletico Madrid), sarà un bel balletto”.

E ancora: “Intanto, una cosa è sicura: sulle commissioni si viaggerà in doppia cifra, almeno 10 milioni, e di questo particolare dovrà tenere conto chi ha intenzione di assicurarsi il cartellino di Vlahovic“.