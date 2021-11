Pellegatti: “Avrei preferito vedere la Fiorentina al completo e il Milan con Rebic. Però i rossoneri devono approfittare delle mancanze viola”

A TMW Radio ha parlato il giornalista e noto tifoso milanista Carlo Pellegatti. Queste le sue parole sulla partita di domani tra Milan e Fiorentina. Queste le sue parole:

“Con tutto il rispetto per la Fiorentina, il Milan deve approfittare del fatto che gli avversari non sono al massimo dell’organico. Però avrei preferito vedere la squadra viola al completo in difesa, con Milenkovic e Quarta, e il Milan con Rebic davanti. L’attaccante croato è un giocatore importantissimo per il reparto offensivo del Milan e non averlo non sarà cosa da poco.