Pellegatti: “Credevo che Commisso volesse entrare nel calcio come protagonista. Ho visto solo scelte tecniche per vivacchiare”

Il giornalista e noto tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha parlato così a Radio Bruno: “Credevo Commisso volesse entrare nel calcio come protagonista, con anche qualche mossa a sorpresa, invece non ho visto filosofia o progetto, solo scelte tecniche per vivacchiare. Dall’esterno mi aspetterei il salto di qualità. Ribery? E’ un campione che va ammirato. Ricordo benissimo che partita ha fatto l’anno scorso a San Siro. Una delle sconfitte più umilianti del Milan negli ultimi anni”.