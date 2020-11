Pellegatti: “Cutrone? La Fiorentina gli preferisce Vlahovic, non Ibrahimovic. Forse scalpita un po’ troppo”

Il giornalista e tifoso del Milan, Carlo Pellegatti, ha parlato così della trasferta della Fiorentina a San Siro a Lady Radio: “La partita dei rossoneri di ieri è l’emblema della crescita di questa squadra anche senza Ibrahimovic. Pioli è molto focalizzato sul campionato, a tal punto che ieri ha sostituito Calhanoglu e Rebic. Il Milan è vicino alla qualificazione, anche se sarebbe stato meglio il primo posto nel girone. Cutrone? E’ un caro ragazzo, ha cominciato a scalpitare un po’ troppo quando era al Milan. Forse voleva più spazio, Gattuso l’ha detto che certi atteggiamenti non gli erano piaciuti. Poi è andato in Premier e anche lì è tornato alla panchina. Alla Fiorentina idem, non gli preferiscono Ibrahimovic ma Vlahovic. E’ un ragazzo che ha un bel fiuto del gol. Ha bisogno di fiducia, ma deve coltivarsela anche da solo. Non l’abbiamo più visto al livello del Milan da quando se n’è andato”.

