Pellegatti: “Stasera non basterà la rabbia dei tifosi verso Vlahovic alla Fiorentina. Per i bianconeri tra un mese potrebbe cambiare tutto”

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della partita in programma stasera tra Fiorentina e Juventus a 1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio. Queste le sue parole sul match:

“È una partita difficile per la Juventus e per l’ambiente. Ci sono diversi giocatori assenti. Il match è limitato per i bianconeri. Penso che cercherà una partita attenta, perché tra un mese può cambiare tutto, possono tornare diversi giocatori. Oggi si tratta di uscire con un buon risultato. La Fiorentina è una squadra imprevedibile, difficile da decifrare. La caratura tecnica senza Chiesa e Vlahovic è calata molto. Non basterà la rabbia dei tifosi verso Vlahovic, serve una buona Fiorentina in campo”.