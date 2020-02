Pellegrini: “Con Iachini la Fiorentina predilige giocare in trasferta. Pezzella in calo, davanti…”

Luca Pellegrini, ex giocatore e oggi seconda voce per Sky Sport, ha parlato così a Lady Radio: “Mi sembra che, mai come quest’anno, la tifoseria è sempre vicina alla squadra. Proprio come idee calcistiche, con Iachini la Fiorentina è una squadra che predilige giocare in trasferta. In Serie A l’attuale tecnico viola è stato sempre un conservativo, pensando prima a difendersi e soltanto dopo a darle. La Viola e la Sampdoria al momento, come dice la classifica, sono due squadre alla pari. A Genova Ranieri ha fatto quello che sta facendo Iachini. Non so chi delle due vorrà avere il pallino del gioco in mano: è molto difficile dire è chi la più forte delle due. Molto dipenderà dalla condizione psicofisica dei giocatori più forte delle squadre: penso a Chiesa, Castrovilli e Pezzella. L’argentino non sta disputando la sua stagione migliore, spesso è tra i colpevoli dei gol subiti. Chi in attacco? Vlahovic mi piace di più di Cutrone, ha qualità tecniche importanti e fisicità. Il gol contro l’Inter è la dimostrazione del suo talento: una corsa di 50 metri e un tiro imparabile”.